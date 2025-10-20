Хоррор «Заклятие 4: Последний обряд» вошёл в топ-6 самых кассовых фильмов ужасов

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Заклятие 4: Последний обряд» достигли отметки в $ 482 млн. Лента продолжает собирать кассу по миру, несмотря на выход в онлайне и постепенно падающие сборы.

Таким образом, «Последний обряд» вошёл в шестёрку самых кассовых фильмов ужасов в истории кино. Лента вплотную подобралась к «Челюстям» Стивена Спилберга и опередила «Оно 2» по Стивену Кингу.

Самые кассовые фильмы ужасов

«Оно» (2017) — $ 704 млн «Шестое чувство» (1999) — $ 672 млн «Я – легенда» (2007) — $ 585 млн «Война миров Z» (2013) — $ 540 млн «Челюсти» (1975) — $ 490 млн «Заклятие 4: Последний обряд» — $ 482 млн «Оно 2» (2019) — $ 473 млн «Битлджус Битлджус» (2024) — $ 452 млн «Изгоняющий дьявола» (1973) — $ 430 млн «Знаки» (2002) — $ 408 млн.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов «Заклятие» продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт лишь об окончании первой фазы.