Начался второй сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве» — вышли два эпизода

Аудио-версия:
20 октября состоялась премьера второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Для просмотра доступны первые два эпизода в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier — серии будут выходить еженедельно с понедельника по среду.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

События второго сезона разворачиваются спустя месяц после финала первого. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. Он же намерен доказать, что готов на всё ради любви. Дополнительную интригу добавит бабушка Саши, решившая вмешаться в отношения героев из-за семейной тайны.

В продолжении роль Сергея Градского исполнил Кирилл Дыцевич, который заменил Никиту Волкова. Сашу Гордееву же вновь воплотит Лиана Гриба. Авторы обещают удивить даже фанатов оригинального турецкого сериала сюжетными поворотами, которые адаптировали для российской аудитории.

Расписание выхода второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве»
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

