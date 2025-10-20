Расписание выхода сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Уже 27 октября состоится премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Предыстория культовой дилогии хорроров расскажет историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза. События шоу развернутся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма.
В первый сезон проекта войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 22 декабря.
Расписание выхода сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|27 октября
|2-я серия
|3 ноября
|3-я серия
|10 ноября
|4-я серия
|17 ноября
|5-я серия
|24 ноября
|6-я серия
|1 декабря
|7-я серия
|8 декабря
|8-я серия
|15 декабря
|9-я серия
|22 декабря
Материалы по теме
Комментарии