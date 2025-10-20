Расписание выхода сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Уже 27 октября состоится премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Предыстория культовой дилогии хорроров расскажет историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза. События шоу развернутся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма.

В первый сезон проекта войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 22 декабря.

