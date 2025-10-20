Скидки
Сериал Оно: Добро пожаловать в Дерри (2025) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Комментарии

Уже 27 октября состоится премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Предыстория культовой дилогии хорроров расскажет историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза. События шоу развернутся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма.

В первый сезон проекта войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 22 декабря.

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 октября
2-я серия3 ноября
3-я серия10 ноября
4-я серия17 ноября
5-я серия24 ноября
6-я серия1 декабря
7-я серия8 декабря
8-я серия15 декабря
9-я серия22 декабря
