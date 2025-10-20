Стивен Кинг лично утвердил Глена Пауэлла на главную роль в «Бегущем человеке»

Американский актёр Глен Пауэлл рассказал, как ему удалось заполучить главную роль в фильме «Бегущий человек» — экранизации знаменитого романа Стивена Кинга. Звезда «Топ Гана: Мэверик» заявил, что режиссёр Эдгар Райт предложил ему сняться лично, на что актёр сразу же дал согласие.

Загвоздка была лишь в том, что Пауэлла должен был одобрить сам Кинг, создатель романа. Для этого писатель посмотрел предыдущую работу актёра — «Я не киллер». Только после этого Глена утвердили на главную роль.

Эдгар предложил мне роль в «Бегущем человеке», и я ответил: «Да, погнали». Чуть позже, тем же вечером, он сказал: «Кстати, ты должен получить одобрение Стивена Кинга. Сегодня вечером он собирается посмотреть «Я не киллер». И мне пришлось ждать всю ночь, пока Стивен Кинг посмотрит фильм, и надеяться, что утром я получу свою роль. Это было ужасно.

В конечном итоге Стивену Кингу очень понравилась картина, и Пауэлл был выбран на роль. Премьера картины состоится уже 7 ноября в мировых кинотеатрах.