Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стивен Кинг лично утвердил Глена Пауэлла на главную роль в «Бегущем человеке»

Стивен Кинг лично утвердил Глена Пауэлла на главную роль в «Бегущем человеке»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр Глен Пауэлл рассказал, как ему удалось заполучить главную роль в фильме «Бегущий человек» — экранизации знаменитого романа Стивена Кинга. Звезда «Топ Гана: Мэверик» заявил, что режиссёр Эдгар Райт предложил ему сняться лично, на что актёр сразу же дал согласие.

Загвоздка была лишь в том, что Пауэлла должен был одобрить сам Кинг, создатель романа. Для этого писатель посмотрел предыдущую работу актёра — «Я не киллер». Только после этого Глена утвердили на главную роль.

Эдгар предложил мне роль в «Бегущем человеке», и я ответил: «Да, погнали». Чуть позже, тем же вечером, он сказал: «Кстати, ты должен получить одобрение Стивена Кинга. Сегодня вечером он собирается посмотреть «Я не киллер». И мне пришлось ждать всю ночь, пока Стивен Кинг посмотрит фильм, и надеяться, что утром я получу свою роль. Это было ужасно.

В конечном итоге Стивену Кингу очень понравилась картина, и Пауэлл был выбран на роль. Премьера картины состоится уже 7 ноября в мировых кинотеатрах.

Материалы по теме
«Это «Крепкий орешек» нашего времени»: Стивен Кинг — о фильме «Бегущий человек»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android