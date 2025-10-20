Первый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана выйдет в декабре — перед сеансами «Аватара 3»

Журналисты издания World of Reel поделились новыми планами студии Universal Pcitures на рекламную кампанию фильма «Одиссея». Большой трейлер будущего эпика Кристофера Нолана якобы выйдет в середине декабря — его покажут перед сеансами фильма «Аватар: Пламя и пепел», премьера которого состоится 19 декабря.

Это будет большой трейлер, в котором покажут полноценный синопсис и основной актёрский состав с кадрами из разных частей ленты. Ранее журналисты издания уже рассказывали о появлении первого тизера «Одиссеи» в июле, который показывали в кинотеатрах, но не выпустили в онлайне. Кроме того, первый трейлер «Оппенгеймера», предыдущей работы Нолана, также вышел в декабре — перед сеансами «Аватара: Путь воды».

Премьера «Одиссеи» состоится 17 июля 2026 года. Фильм с бюджетом в $ 250 млн адаптирует знаменитое произведение древнегреческого писателя Гомера, а главные роли в проекте исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй и другие знаменитые актёры.