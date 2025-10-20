EA закроет мобильную The Sims в январе

Компания Electronic Arts объявила о закрытии The Sims Mobile — мобильной версии культового симулятора жизни. Проект полностью отключат уже 20 января 2026 года, спустя семь лет после релиза.

Закрытие The Sims Mobile будет постепенным. 20 октября для проекта вышел финальный апдейт — вместе с ним геймеры получили неограниченное количество внутриигровой энергии, а все покупки за реальные деньги стали недоступны. 21 октября симулятор жизни удалят из магазинов Google Play и App Store, после чего его смогут загрузить лишь те, кто добавил игру в свою библиотеку.

За две недели до закрытия, 6 января, игрокам разблокируют доступ ко всем функциям строительства и создания персонажа. 20-го числа серверы проекта полностью отключат, и геймеры больше не смогут зайти в игру.