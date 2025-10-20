«Nuke — лучшая карта»: dupreeh назвал топ-10 любимых карт в Counter-Strike

Пятикратный чемпион мэйджоров по Counter-Strike Питер dupreeh Расмуссен поделился своим рейтингом лучших карт в истории дисциплины. Список датчанина опубликовал телеграм-канал CS2NEWS.

топ-10 карт Фото: CS2NEWS

По мнению dupreeh, лучшей картой в CS остаётся Nuke, следом идёт легендарная Dust ll, а тройку замыкает Inferno:

Я ненавижу Anubis очень сильно, Overpass — это неплохо, Inferno — тоже люблю, Mirage — нет. Ancient — одна из худших. Dust ll — всегда любимая карта, Nuke тоже любимая.

Dupreeh является одним из самых титулованных игроков в истории Counter-Strike: на его счету победы на пяти мэйджорах, четыре из которых он выиграл в составе Astralis.