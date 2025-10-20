«Убери Nightfall — и команда станет тир-3»: Ахиллес — об Aurora в Dota 2

Аналитик Тимур Ahilles Кульмухамбетов высказался о прогрессе Aurora Gaming на турнире BLAST Slam 4 по Dota 2, отметив как рост командной игры, так и критическую зависимость коллектива от формы керри Егора Nightfall Григоренко:

Аurora. Моё уважение этим работягам. Они так плохо играли первые недели. Больно было смотреть. Mira не в форме, Mikoto как будто играл отдельно от коллектива. Nightfall только-только начинает фармить, а игра уже проиграна.

По словам Ahilles, ключевым моментом стал матч с NAVI в групповом этапе:

Сейчас стало куда лучше, но огромное «но». По факту они должны были проиграть серию NAVI со счётом 0–2. Но там случился Nightfall moment — он показал игру жизни на Abaddon. Я клянусь, никто бы её не выиграл, но Егор смог. Это тир-S игрок в топ-5 мира. Убери его, и Aurora станет тир-3 командой.

В серии против NAVI Aurora дважды отыгрывалась с серьёзного отставания по золоту и победила со счётом 2:1. Nightfall закончил решающие карты с двумя Рапирами и общим KDA 20/2/37, став главным героем камбэка.

Aurora прошла в плей-офф BLAST Slam 4, финальная стадия турнира состоится 7 ноября в Сингапуре. Перед этим команда выступит на FISSURE Playground 2 в Сербии.