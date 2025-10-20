Скидки
Лукашенко предложил вместе с Россией снять сериал про убийцу Джона Кеннеди

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России снять совместный сериал про Ли Харви Освальда, которого считают убийцей президента США Джона Кеннеди.

Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм про Освальда. Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма.

Лукашенко также отметил, что сериал будет очень актуальным, поскольку тему активно поднимал нынешний лидер Штатов Дональд Трамп.

Ли Харви Освальд жил в Минске с 1960 по 1962 год, где работал токарем на заводе и женился на фармацевте Марине Прусаковой.

