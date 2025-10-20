Скидки
Вышел тизер «Красавицы» с Юлией Пересильд — фильма о зоопарке в блокадном Ленинграде

Кинокомпания «Вольгá» представила тизер предстоящего драматического фильма «Красавица». Лента выйдет в российских кинотеатрах 19 февраля 2026 года.

Сюжет расскажет о сотрудниках зоосада в блокадном Ленинграде, которые пытаются спасти бегемотиху по кличке Красавица. Реальную историю дополнили новыми деталями: приставленный охранять Красавицу матрос начинает понимать мысли животного.

Главные роли в фильме сыграли Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков и Иван Добронравов. Постановщиком картины выступает актёр и режиссёр Антон Богданов («Ёлки 8», «Нормальный только я»).

