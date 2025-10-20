Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Душегубы: 1989, 2-й сезон (2025) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Душегубы: 1989» про убийц в СССР
Аудио-версия:
Комментарии

20 октября стартовал второй сезон криминального сериала «Душегубы». В основу продолжения легла история двух серийных убийц — Николая Джумангалиева и Александра Скрынника, орудовавших в Советском Союзе в середине 1980-х. На домашней вечеринке Николай Самойлов убивает женщину. Гости сразу вызывают милицию, но убийце удаётся бежать. Московскому следователю Максиму Ковальскому удаётся вычислить его местонахождение: Самойлова арестовывают, а столичный оперативник доказывает, что это и есть тот самый маньяк, которого они искали последние годы и на счету которого уже семь жертв.

Во второй сезон проекта войдёт десять эпизодов — их будут выпускать по понедельникам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Финал состоится в субботу, 1 ноября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Душегубы: 1989»

ЭпизодДата выхода
1-я серия20 октября
2-я серия20 октября
3-я серия20 октября
4-я серия20 октября
5-я серия27 октября
6-я серия27 октября
7-я серия27 октября
8-я серия27 октября
9-я серия1 ноября
10-я серия1 ноября
Материалы по теме
Хороший хоррор с одним большим недостатком. Обзор «Чёрного телефона 2»
Хороший хоррор с одним большим недостатком. Обзор «Чёрного телефона 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android