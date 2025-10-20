Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«FalleN — гений. Вытащил нас из бездны»: YEKINDAR после камбэка в финале TWC по CS 2

Рифлер FURIA Esports Марэкс YEKINDAR Галинскис поделился эмоциями после победы над Natus Vincere в гранд-финале Thunderpick World Championship 2025 по CS 2. Бразильский коллектив совершил впечатляющий камбэк, закрыв серию со счётом 3:2 после двух проигранных карт.

Жёстко проигрывали на первых двух картах. Не знаю, это инстинкт или что, но мы собрались. FalleN вытащил нас из бездны на Nuke, гений. Всем спасибо за поддержку, мы выиграли. С 0:2 на 3:2, офигеть… Эмоции жёсткие.

Ключевым моментом серии стал именно Nuke, с которой началось возвращение FURIA в матч. Легендарный снайпер Габриэль FalleN Толедо завершил карту с рейтингом 1.57, став главным героем камбэка.

Триумф на Thunderpick World Championship стал вторым трофеем FURIA за месяц — ранее команда выиграла FISSURE Playground 2, обыграв в финале TheMongolz также со счётом 3:2.