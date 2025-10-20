Скидки
Появился ещё один новый кадр детектива «Достать ножи 3» — фильм выйдет 12 декабря

Появился ещё один новый кадр детектива «Достать ножи 3» — фильм выйдет 12 декабря
Комментарии

Издание Empire Online опубликовало новый кадр из предстоящего фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец». Премьера третьей части остросюжетного детектива состоится на Netflix 12 декабря.

Напомним, «Проснись, мертвец» расскажет о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь.

Фото: Empire Online

Главную роль в грядущем детективе вновь сыграет Дэниел Крейг, к нему присоединятся Томас Хейден Чёрч (Песочный человек из «Человека-паука»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей»), Джош Бролин (Танос из «Мстителей»), Кейли Спейни («Чужой: Ромул»), Эндрю Скотт («Шерлок») и Мила Кунис («Чёрный лебедь»).

Райан Джонсон готов снимать новые «Достать ножи» до конца жизни
