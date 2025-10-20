Скидки
Топ-10 самых страшных фильмов по мнению учёных — лидирует «Синистер»

Топ-10 самых страшных фильмов по мнению учёных — лидирует «Синистер»


Британский проект «Наука о страшном» обновил список самых страшных фильмов. Учёные определяли лидеров рейтинга по сердцебиению зрителей — они приглашали людей на сеансы и измеряли показатели на пульсометре.

Первая пятёрка осталась прежней с 2023 года, а вот продолжение «Улыбки» опередило первую часть и вышла на седьмое место. Другие новые хорроры, видимо, зрителей впечатлили не так сильно, как фильмы начала XXI века.

Топ-10 самых страшных хорроров в истории

  1. «Синистер».
  2. «Астрал: Онлайн».
  3. «Паранормальные явления. Скинамаринк».
  4. «Астрал».
  5. «Заклятие».
  6. «Реинкарнация».
  7. «Улыбка 2».
  8. «Улыбка».
  9. «Шесть демонов Эмили Роуз».
  10. «Два, три, демон, приди!»
