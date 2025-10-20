Топ-100 лучших игр на ПК в истории — рейтинг от PC Gamer
Авторитетное издание PC Gamer выпустило большой рейтинг, в который вошли 100 лучших видеоигр, доступных на ПК. Авторы отмечают, что список составили более 30 экспертов редакции, рассмотрев тысячи проектов — сначала их число сократили до 300, а потом выставили каждому релизу оценку.
Первое место в новом топе удерживает Baldur's Gate 3, в топ-3 также попали Disco Elysium и Dwarf Fortress. Двадцатку лучших можно увидеть ниже, а остальное — на сайте издания.
Топ-100 лучших игр на ПК (часть 1):
- Baldur's Gate 3.
- Disco Elysium.
- Dwarf Fortress.
- The Witcher 3: Wild Hunt.
- Crusader Kings 3.
- Stardew Valley.
- Caves of Qud.
- Balatro.
- Elden Ring.
- Red Dead Redemption 2.
- Doom (1993).
- XCOM 2.
- Kingdom Come: Deliverance 2.
- Baldur's Gate 2: Enhanced Edition.
- Half-Life 2.
- Sekiro: Shadows Die Twice.
- Rimworld.
- Prey.
- Thief Gold.
- Minecraft.
