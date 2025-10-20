«Всё, что мог, я совершил»: Михаил Боярский объявил о завершении карьеры в кино

Известный актёр театра и кино, а также болельщик футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский объявил о завершении драматической карьеры.

На встрече с поклонниками народный артист РСФСР рассказал, что больше не будет сниматься в кино. Боярский считает, что исчерпал творческие идеи, поэтому хочет уйти на пике.

Я много работал, больше полувека. Когда всё это успел сделать? Не понимаю. Много или мало? Мне 76 лет в декабре будет. Всё, что мог, я совершил.

Боярский сравнил свой шаг с решением Алисы Фрейндлих, на которую ориентируется, добавив, что актерская профессия похожа на спортивную: «Не прыгнешь выше того, что прыгал раньше».