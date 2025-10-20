«Не пью и не пил, один глоток когда-то пробовал»: Kyousuke за трезвость в CS

Игрок состава Falcons по Counter-Strike 2 Максим Kyousuke Лукин рассказал о своём отношении к алкоголю и заявил, что не употребляет спиртные напитки:

Нет, виски не пью, вино тоже не пью. Вообще ничего не пью и не пил, разве что когда-то один глоток!

Подобные заявления укрепляют репутацию Kyousuke как человека, который серьёзно относится к своей карьере и осознанно делает выбор в пользу профессионального развития. Также употребление алкоголя может влиять на скорость реакции, которая играет важную роль в CS.

Партнёр Kyousuke по команде — m0NESY, в свою очередь, других взглядов:

Я в основном пью виски, а ещё люблю алкогольное мохито.

Kyousuke и m0NESY выступают за Falcons и считаются одними из наиболее перспективных игроков европейской сцены.

Тем не менее, каждый выбирает сам, как ему расслабляться, недавно Монеси получил награду за лучшего игрока ESL Pro League Season 22, чем показал, что ему ничего не помешает играть на высоком уровне.