Стали известны первые номинации стримерской премии SLAY 2025 — остальные выберут зрители
Организаторы стримерской премии SLAY 2025 (Stream Legends Awards of the Year) представили обновлённую систему номинаций. В этом году зрители смогут сами предлагать награды и голосовать за финальный список.
Изначально на SLAY 2025 будет восемь главных номинаций:
- SLAY KING (Лучший стример);
- SLAY QUEEN (Лучшая стримерша);
- Лучший IRL стример;
- Лучший Multigaming стример;
- Лучший Dota 2 стример;
- Лучший CS стример;
- Проект года;
- Прорыв года.
С 20 по 26 октября все желающие смогут предложить сваю номинацию на сайте премии. После этого организаторы определят 30 интересных вариантов, которые попадут в голосование, зрители выберут из них ещё восемь в дополнение к основным номинациям SLAY. Финал премии при поддержке Winline пройдёт 9 декабря в Лужниках.
