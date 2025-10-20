Стали известны первые номинации стримерской премии SLAY 2025 — остальные выберут зрители

Организаторы стримерской премии SLAY 2025 (Stream Legends Awards of the Year) представили обновлённую систему номинаций. В этом году зрители смогут сами предлагать награды и голосовать за финальный список.

Изначально на SLAY 2025 будет восемь главных номинаций:

SLAY KING (Лучший стример);

SLAY QUEEN (Лучшая стримерша);

Лучший IRL стример;

Лучший Multigaming стример;

Лучший Dota 2 стример;

Лучший CS стример;

Проект года;

Прорыв года.

С 20 по 26 октября все желающие смогут предложить сваю номинацию на сайте премии. После этого организаторы определят 30 интересных вариантов, которые попадут в голосование, зрители выберут из них ещё восемь в дополнение к основным номинациям SLAY. Финал премии при поддержке Winline пройдёт 9 декабря в Лужниках.