Стали известны первые номинации стримерской премии SLAY 2025 — остальные выберут зрители
Организаторы стримерской премии SLAY 2025 (Stream Legends Awards of the Year) представили обновлённую систему номинаций. В этом году зрители смогут сами предлагать награды и голосовать за финальный список.

Изначально на SLAY 2025 будет восемь главных номинаций:

  • SLAY KING (Лучший стример);
  • SLAY QUEEN (Лучшая стримерша);
  • Лучший IRL стример;
  • Лучший Multigaming стример;
  • Лучший Dota 2 стример;
  • Лучший CS стример;
  • Проект года;
  • Прорыв года.

С 20 по 26 октября все желающие смогут предложить сваю номинацию на сайте премии. После этого организаторы определят 30 интересных вариантов, которые попадут в голосование, зрители выберут из них ещё восемь в дополнение к основным номинациям SLAY. Финал премии при поддержке Winline пройдёт 9 декабря в Лужниках.

