Disney потеряет более $ 130 млн из-за провала фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето

Издание Deadline поделилось информацией о производстве фильма «Трон: Арес» — продолжения фантастической франшизы. По данным журналистов, Disney потратила на создание ленты около $ 220 млн — рекордную сумму для серии.

Спустя две недели проката «Арес» собрал в кинотеатрах чуть больше $ 100 млн, сейчас ленте предрекают финальный результат примерно в $ 160 млн. В этом случае Disney потеряет на картине примерно $ 133 млн — в эти расчёты уже входят и будущие выплаты от домашнего проката и показов на телевидении.

В Deadline очень сомневаются, что Disney продолжит вкладываться во франшизу, которая никогда не была кассовым хитом. Источники издания также недоумевают, почему компания Боба Айгера потратила столь гигантскую сумму на фильм с Джаредом Лето, который уже давно не привлекает массового зрителя.