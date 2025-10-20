Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Disney потеряет более $ 130 млн из-за провала фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето

Disney потеряет более $ 130 млн из-за провала фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Deadline поделилось информацией о производстве фильма «Трон: Арес» — продолжения фантастической франшизы. По данным журналистов, Disney потратила на создание ленты около $ 220 млн — рекордную сумму для серии.

Спустя две недели проката «Арес» собрал в кинотеатрах чуть больше $ 100 млн, сейчас ленте предрекают финальный результат примерно в $ 160 млн. В этом случае Disney потеряет на картине примерно $ 133 млн — в эти расчёты уже входят и будущие выплаты от домашнего проката и показов на телевидении.

В Deadline очень сомневаются, что Disney продолжит вкладываться во франшизу, которая никогда не была кассовым хитом. Источники издания также недоумевают, почему компания Боба Айгера потратила столь гигантскую сумму на фильм с Джаредом Лето, который уже давно не привлекает массового зрителя.

Материалы по теме
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Обзор фильма «Трон: Арес»: как звёзды меркнут в голливудском шоу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android