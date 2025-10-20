В Китае требуют, чтобы Apple разрешила на iPhone другие магазины приложений, как в ЕС

Группа владельцев iPhone и iPad подала жалобу на Apple в Государственное управление по регулированию рынка Китая. Всего под обращением подписались 55 человек, они утверждают, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.

Пользователи обратили внимание, что Apple разрешает установки и платежи только через собственные платформы, при этом не допуская на iPhone и iPad конкурирующие магазины приложений и платёжных систем. В Китае убеждены, что производитель должен изменить свою позицию, как это уже произошло в Евросоюзе.

Официально Apple обязана также предустанавливать RuStore в России, но не спешит выполнять требования.