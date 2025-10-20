Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Китае требуют, чтобы Apple разрешила на iPhone другие магазины приложений, как в ЕС

В Китае требуют, чтобы Apple разрешила на iPhone другие магазины приложений, как в ЕС
Комментарии

Группа владельцев iPhone и iPad подала жалобу на Apple в Государственное управление по регулированию рынка Китая. Всего под обращением подписались 55 человек, они утверждают, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.

Пользователи обратили внимание, что Apple разрешает установки и платежи только через собственные платформы, при этом не допуская на iPhone и iPad конкурирующие магазины приложений и платёжных систем. В Китае убеждены, что производитель должен изменить свою позицию, как это уже произошло в Евросоюзе.

Официально Apple обязана также предустанавливать RuStore в России, но не спешит выполнять требования.

Материалы по теме
Apple сократит производство iPhone 17 Air из-за низких продаж — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android