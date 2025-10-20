Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёры «Мачо и ботана» снимут новую рождественскую комедию для Netflix

Режиссёры «Мачо и ботана» снимут новую рождественскую комедию для Netflix
Комментарии

Стриминговый сервис Netflix заключил контракты с продюсерским дуэтом Фила Лорда и Кристофера Миллера — они снимут для платформы новый рождественский фильм под названием «Ин-Клаус» (The In-Claus).

Сюжет будет основан на рассказе писателя Трэвиса Брауна. Детали истории пока держатся в секрете, но уже известно, что это будет праздничная комедия для семейного просмотра.

Фил Лорд и Кристофер Миллер работают вместе более 15 лет. В качестве режиссёров они выступали в дилогии «Мачо и ботан», а также серии «Лего. Фильм». Они же были сценаристами и продюсерами мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» и его продолжения.

Материалы по теме
Фото
Появился ещё один новый кадр детектива «Достать ножи 3» — фильм выйдет 12 декабря
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android