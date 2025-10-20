Режиссёры «Мачо и ботана» снимут новую рождественскую комедию для Netflix

Стриминговый сервис Netflix заключил контракты с продюсерским дуэтом Фила Лорда и Кристофера Миллера — они снимут для платформы новый рождественский фильм под названием «Ин-Клаус» (The In-Claus).

Сюжет будет основан на рассказе писателя Трэвиса Брауна. Детали истории пока держатся в секрете, но уже известно, что это будет праздничная комедия для семейного просмотра.

Фил Лорд и Кристофер Миллер работают вместе более 15 лет. В качестве режиссёров они выступали в дилогии «Мачо и ботан», а также серии «Лего. Фильм». Они же были сценаристами и продюсерами мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» и его продолжения.