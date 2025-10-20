Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Netflix выйдет сериал про Кеннеди-старшего — его сыграет Майкл Фассбендер

На Netflix выйдет сериал про Кеннеди-старшего — его сыграет Майкл Фассбендер
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал сериал о жизни Джозефа Патрика Кеннеди-старшего, известного бизнесмена, дипломата и отцом 35-го президента США.

Первый сезон «Кеннеди» расскажет о 1930-х годах, когда он стал работать послом США в Великобритании и занял пост председателя комиссии по ценным бумагам и биржам. Помимо самого Джозефа, в сериале будет уделено внимание его жене Роуз и детям — один из них в будущем станет президентом страны.

Роль политика исполнит Майкл Фассбендер, хорошо известный зрителям по серии «Люди Икс» и фильму «12 лет рабства». Шоураннером «Кеннеди» назначен Сэм Шоу («Манхэттен»).

Материалы по теме
Режиссёры «Мачо и ботана» снимут новую рождественскую комедию для Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android