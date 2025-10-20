На Netflix выйдет сериал про Кеннеди-старшего — его сыграет Майкл Фассбендер

Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал сериал о жизни Джозефа Патрика Кеннеди-старшего, известного бизнесмена, дипломата и отцом 35-го президента США.

Первый сезон «Кеннеди» расскажет о 1930-х годах, когда он стал работать послом США в Великобритании и занял пост председателя комиссии по ценным бумагам и биржам. Помимо самого Джозефа, в сериале будет уделено внимание его жене Роуз и детям — один из них в будущем станет президентом страны.

Роль политика исполнит Майкл Фассбендер, хорошо известный зрителям по серии «Люди Икс» и фильму «12 лет рабства». Шоураннером «Кеннеди» назначен Сэм Шоу («Манхэттен»).