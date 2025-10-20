Клавиатура IPhone не даёт правильно набрать текст — из-за бага iOS нажимаются не те кнопки

Пользователи iPhone обратили внимание, что после выхода операционной системы iOS 26 стали чаще ошибаться при вводе текста. Как оказалось, этому есть объяснение — неверно нажимает на кнопки не пользователь, а сам iPhone.

Блогер Michi NekoMichi записал на видео, как набирает текст на клавиатуре iPhone, а затем замедлил ролик. Точно нажимая нужные буквы для ввода Thumbs up, он не смог получить нужный результат: вместо U телефон ввёл J, а вместо M — N.

Пользователи предположили, что ошибка может быть связана с функцией автокоррекции (однако её выключение не исправляет дефект), либо с неверным распознаванием зон клавиш.

Отметим, с данной проблемой сталкиваются далеко не все владельцы устройств с iOS 26.