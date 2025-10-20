Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Клавиатура IPhone не даёт правильно набрать текст — из-за бага iOS нажимаются не те кнопки

Клавиатура IPhone не даёт правильно набрать текст — из-за бага iOS нажимаются не те кнопки
Комментарии

Пользователи iPhone обратили внимание, что после выхода операционной системы iOS 26 стали чаще ошибаться при вводе текста. Как оказалось, этому есть объяснение — неверно нажимает на кнопки не пользователь, а сам iPhone.

Блогер Michi NekoMichi записал на видео, как набирает текст на клавиатуре iPhone, а затем замедлил ролик. Точно нажимая нужные буквы для ввода Thumbs up, он не смог получить нужный результат: вместо U телефон ввёл J, а вместо M — N.

Пользователи предположили, что ошибка может быть связана с функцией автокоррекции (однако её выключение не исправляет дефект), либо с неверным распознаванием зон клавиш.

Отметим, с данной проблемой сталкиваются далеко не все владельцы устройств с iOS 26.

Материалы по теме
В Китае требуют, чтобы Apple разрешила на iPhone другие магазины приложений, как в ЕС
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android