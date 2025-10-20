Скидки
Еврайзийский Оскар Никиты Михалкова 2025: дата проведения, когда пройдёт, номинации, сколько получат победители, награды

Евразийский «Оскар» Никиты Михалкова пройдёт 27 ноября
Российский режиссёр и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал дату проведения Евразийского «Оскара». Первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоится 27 ноября.

Об этом кинодеятель рассказал в интервью ТАСС. Всего на церемонии будет 12 номинаций: от лучшего фильма до лучших актёров, художника и композитора.

Первая церемония состоится в нашей «Мастерской «12» Никиты Михалкова» 27 ноября 2025 года.

Каждый победитель получит приз в $ 250 тыс. и статуэтку в виде бабочки, инкрустированную бриллиантами. Лауреат главной премии — «Лучший фильм» — удостоится награды в $ 1 млн.

С инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения её премии, которая станет аналогом «Оскара», Михалков выступил ещё в 2022 году. По задумке в ней примут участие все кинематографические державы Евразии, включая Китай, Индию и Корею.

