Virtus.pro перевела b1st в основной состав CS 2 — ещё один талант VP.Prodigy
Киберспортивная организация Virtus.pro объявила о повышении игрока академического состава Владимира b1st Красикова в основную команду по Counter-Strike 2. Молодой рифлер заработал повышение благодаря стабильной игре и яркому прогрессу в составе VP.Prodigy, где успел проявить себя как амбициозный и дисциплинированный игрок.

Решение клуба стало логичным продолжением стратегии развития собственной системы подготовки кадров. Ранее похожий путь прошёл tO0RO, который успешно закрепился в основном ростере «медведей».

В Virtus.pro отмечают, что интеграция молодых игроков приносит нужный эффект, и организация готова продолжать доверять перспективным киберспортсменам.
Команда уже приступила к совместным тренировкам, чтобы максимально быстро адаптировать b1st к требованиям турнирного уровня.

Дебют Владимира в основном составе ожидается на IEM Chengdu 2025, который стартует в начале ноября.

