Чарли Кокс не появится в «Человеке-пауке 4» в роли Сорвиголовы
Поделиться
Актёр Чарли Кокс в недавнем интервью отверг теории о том, то Сорвиголова появится в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом. Многие так посчитали, раз тон фильма будет близок к приземлённому, то и героя Кокса добавили в картину.
По словам актёра, его персонаж, конечно же, не появится в фильме, несмотря на домыслы.
Я не знаю, что известно поклонникам. Я знаю, что все они думают, будто я снимаюсь в «Человеке-пауке», потому что я нахожусь в Лондоне, но это не так.
Премьера фильма в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года. Известно, что Марк Руффало вернётся к роли Халка, Джон Бернтал — к роли Карателя, а Скорпиона сыграет Майкл Мэндо, который уже появлялся в «Возвращении домой».
Комментарии
- 21 октября 2025
-
07:45
-
07:07
-
06:50
- 20 октября 2025
-
23:13
-
21:59
-
21:49
-
20:59
-
20:44
-
20:02
-
19:35
-
18:52
-
18:19
-
18:18
-
17:52
-
17:50
-
17:17
-
16:43
-
16:23
-
16:18
-
16:11
-
15:35
-
15:34
-
15:20
-
15:15
-
14:47
-
14:28
-
14:05
-
13:45
-
13:29
-
13:05
-
12:51
-
12:31
-
12:16
-
11:43
-
11:01