Братья Даффер ещё раз подтвердили, что Эдди никогда не вернётся в «Очень странных делах»

Братья Даффер в интервью в очередной раз поговорили про Джозефа Куинна, который сыграл Эдди в четвёртом сезоне «Очень странных дел», и его потенциальном возвращении.

Персонаж так сильно полюбился фанатам, поэтому они до сих пор ждут, что о возвращении героя объявят позже, однако братья Даффер (уже далеко не в первый раз) подтвердили обратное.

Джо Куинн шутит над фанатами и даёт им надежду, это правда. Но Эдди мёртв. К тому же Джозеф и без этого невероятно занят — он снимается в пяти фильмах. У него просто нет на нас времени.

Продолжение знаменитого мистического шоу выйдет в трёх частях: первая — 26 ноября, вторая — 25 декабря, а последний эпизод — 31 декабря. Всего в сезоне будет восемь серий.