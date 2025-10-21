Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки съёмки сериала «Хрустальное озеро» — приквела «Пятницы 13-е»

Завершились съёмки съёмки сериала «Хрустальное озеро» — приквела «Пятницы 13-е»
Комментарии

Создатели сериала «Хрустальное озеро» объявили о завершении его съёмок. Это приквел «Пятницы 13-е», который начали снимать в конце этого года.

Сюжет шоу развернётся вокруг Памелы Вурхиз — матери знаменитого маньяка Джейсона. В первом сезоне расскажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать. Сериал выступит предысторией первого фильма серии «Пятница 13-е» 1980 года, где убийцей как раз и была Памела.

Главную роль сыграет Линда Карделлини — она известна по ролям в фильмах «Зелёная книга» и «Мстители: Эра Альтрона». Шоураннером выступает Брэд Кэйн — один из создателей сериалов «Воин» и «Полиция Токио».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android