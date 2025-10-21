Завершились съёмки съёмки сериала «Хрустальное озеро» — приквела «Пятницы 13-е»

Создатели сериала «Хрустальное озеро» объявили о завершении его съёмок. Это приквел «Пятницы 13-е», который начали снимать в конце этого года.

Сюжет шоу развернётся вокруг Памелы Вурхиз — матери знаменитого маньяка Джейсона. В первом сезоне расскажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать. Сериал выступит предысторией первого фильма серии «Пятница 13-е» 1980 года, где убийцей как раз и была Памела.

Главную роль сыграет Линда Карделлини — она известна по ролям в фильмах «Зелёная книга» и «Мстители: Эра Альтрона». Шоураннером выступает Брэд Кэйн — один из создателей сериалов «Воин» и «Полиция Токио».