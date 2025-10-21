Скидки
Завершились съёмки второго сезона сериала «Джентльмены» от Гая Ричи

По данным What’s On Netflix, съёмки второго сезона «Джентльменов» завершились раньше запланированного срока. Производство сериала должно было продлиться до конца ноября, но это удалось сделать раньше.

Уже состоялась вечеринка по случаю окончания съёмок второго сезона, на которой в качестве подарков раздавали яркие стеклянные стаканы. Несмотря на то что производство завершилось раньше, чем ожидалось, дата выхода второго сезона «Джентльменов» не изменилась: это по-прежнему 2026 год.

«Джентльмены» повествуют о молодом человеке по имени Эдди Холстеде, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Он решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и сам начинает постепенно погружаться в преступный мир.

