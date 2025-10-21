iPhone 17 продаётся в США и Китае лучше, чем iPhone 16

По данным исследовательской компании Counterpoint, базовый iPhone 17 в США и Китае продается на 14% лучше, чем в своё время продавался iPhone 16.

Согласно отчёту Counterpoint, за первые 10 дней продаж в двух странах новые модели обошли по продажам iPhone 16 на 14%, а продажи базовой модели iPhone 17 в Китае за тот же период выросли почти вдвое по сравнению с iPhone 16. Продажи этой модели на двух рынках выросли на 31%.

Старший аналитик компании Мэнмэн Чжан объясняет это тем, что базовая модель iPhone 17 очень привлекательна для потребителей, так как предлагает отличное соотношение цены и качества.

iPhone 17 запустили в продажу по всему миру в сентябре. Новая линейка Apple продаётся и в России, но, само собой, благодаря параллельному импорту.