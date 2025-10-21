Появилось ещё три свежих постера с персонажами сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

HBO продолжает рекламировать сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: компания опубликовала ещё три свежих постера с персонажами шоу.
Новые постеры сериала
Фото: HBO
Фото: HBO
Фото: HBO
Действие шоу развернётся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал расскажет историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза.
Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.
Сериал стартует 26 октября на HBO Max.