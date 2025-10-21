В PS Plus добавили ремейки Silent Hill 2, Until Dawn, V Rising и ещё четыре игры
С сегодняшнего дня подписчики PS Plus Extra и Deluxe получили доступ к новым играм. Среди примечательных тайтлов: ремейки Silent Hill 2 и Until Dawn, а также Yakuza: Like a Dragon, V Rising и As Dusk Falls.
Новые игры в PS Plus Extra в октябре 2025 года
- Silent Hill 2 Remake
- Until Dawn Remake
- As Dusk Falls
- V Rising
- Yakuza: Like a Dragon
- Poppy Playtime: Chapter 1
- Wizard with a Gun
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в октябре 2025 года
- Tekken 3.
Также стало известно, что в ноябре PS Plus подписку покинут следующие тайтлы:
- Daedalus: The Awakening of Golden Jazz
- Football Manager 2024 Console
- Travis Strikes Back: No More Heroes
- Synapse
- Digimon Survive
- Like a Dragon: Ishin!
- Battlefield V.
