Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PS Plus добавили ремейки Silent Hill 2, Until Dawn, V Rising и ещё четыре игры

В PS Plus добавили ремейки Silent Hill 2, Until Dawn, V Rising и ещё четыре игры
Комментарии

С сегодняшнего дня подписчики PS Plus Extra и Deluxe получили доступ к новым играм. Среди примечательных тайтлов: ремейки Silent Hill 2 и Until Dawn, а также Yakuza: Like a Dragon, V Rising и As Dusk Falls.

Новые игры в PS Plus Extra в октябре 2025 года

  • Silent Hill 2 Remake
  • Until Dawn Remake
  • As Dusk Falls
  • V Rising
  • Yakuza: Like a Dragon
  • Poppy Playtime: Chapter 1
  • Wizard with a Gun

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в октябре 2025 года

  • Tekken 3.

Также стало известно, что в ноябре PS Plus подписку покинут следующие тайтлы:

  • Daedalus: The Awakening of Golden Jazz
  • Football Manager 2024 Console
  • Travis Strikes Back: No More Heroes
  • Synapse
  • Digimon Survive
  • Like a Dragon: Ishin!
  • Battlefield V.

Фото: Sony

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android