S1 и e1: s1mple и electronic сделали парные никнеймы в Steam после воссоединения в CS 2

Александр s1mple Костылев и Денис electronic Шарипов вновь удивили фанатов — игроки состава BC.Game по Counter-Strike 2 синхронизировали свои никнеймы в Steam, сократив их до одной буквы и добавив в конце цифру 1. Теперь легендарный дуэт выступает под именами S1 и e1, символично подчёркивая своё возвращение к совместной игре.

s1mple Steam Фото: Steam

electroNic Steam Фото: Steam

Напомним, Костылев и Шарипов официально воссоединились 18 октября 2025 года — впервые с момента расставания после шести лет в Natus Vincere. Electronic уже признался, что рад снова играть с бывшим тиммейтом:

Очень рад снова играть вместе с s1mple.

Дебют electronic за BC.Game состоится 21 октября — команда встретится с QUAZAR (13:00) в первом раунде квалификации на Skyesports Chennai Esports Global Championship 2025.