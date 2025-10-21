«Просто допустил много личных ошибок»: Yatoro подвёл итоги TI14 по Dota 2

Керри Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук откровенно оценил своё выступление на The International 2025 по Dota 2.

Игрок признался, что турнир получился для него далеко не лучшим и во многом разочаровал самого себя:

Было много личных ошибок с моей стороны. Неверные решения, просчёты с моей стороны, неспособность прочитать действия соперников. Просто допустил много личных ошибок.

На TI14 Team Spirit не смогла пробиться в плей-офф, уступив Team Falcons со счётом 0:2 в матче за выход в решающую стадию. В итоге коллектив занял места с 9-го по 13-е — одно из самых неудачных выступлений команды на главном турнире года.