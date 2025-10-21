Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Нужны нормальные тактики»: Zeus — о финале NAVI на турнире по CS 2

«Нужны нормальные тактики»: Zeus — о финале NAVI на турнире по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан Natus Vincere Данил Zeus Тесленко высказался о результатах Thunderpick World Championship 2025 по CS 2.

Легендарный игрок отметил, что рад за победителей турнира — FURIA Esports, и похвалил выступление украинской команды, при этом намекнув на проблемы в её тактической подготовке:

Рад за YEKINDAR и дядьку FalleN. Для NAVI финал вышел неплохим. Единственное, Train чего-то совсем не пошёл. Нужны нормальные тактики, типа «фейк Cloud9».

Фраза «фейк Cloud9» давно стала мемом в CS-сообществе. Она отсылает к старому раунду NAVI на Mirage, когда команда пыталась разыграть фейковый выход, но идея обернулась провалом.

Напомним, FURIA Esports оформила впечатляющий камбэк в финале, отыгравшись с 0:2 и обыграв Natus Vincere со счётом 3:2. Турнир проходил с 15 по 19 октября на Мальте, где участники разыграли $ 340 тыс. призовых.

Элек и Симпл снова вместе!
S1 и e1: s1mple и electronic сделали парные никнеймы в Steam после воссоединения в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android