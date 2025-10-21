«Нужны нормальные тактики»: Zeus — о финале NAVI на турнире по CS 2

Бывший капитан Natus Vincere Данил Zeus Тесленко высказался о результатах Thunderpick World Championship 2025 по CS 2.

Легендарный игрок отметил, что рад за победителей турнира — FURIA Esports, и похвалил выступление украинской команды, при этом намекнув на проблемы в её тактической подготовке:

Рад за YEKINDAR и дядьку FalleN. Для NAVI финал вышел неплохим. Единственное, Train чего-то совсем не пошёл. Нужны нормальные тактики, типа «фейк Cloud9».

Фраза «фейк Cloud9» давно стала мемом в CS-сообществе. Она отсылает к старому раунду NAVI на Mirage, когда команда пыталась разыграть фейковый выход, но идея обернулась провалом.

Напомним, FURIA Esports оформила впечатляющий камбэк в финале, отыгравшись с 0:2 и обыграв Natus Vincere со счётом 3:2. Турнир проходил с 15 по 19 октября на Мальте, где участники разыграли $ 340 тыс. призовых.