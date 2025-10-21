Семейная комедия «Ждун» получит продолжение — премьера 30 апреля 2026 года

Okko анонсировала фильм «Ждун 2». Это будет сиквел первой части семейной комедии, в котором можно будет увидеть как знакомых героев, так и новых персонажей. Вместе с этим появился и первый постер картины.

Постер фильма

Фото: Okko

В первой части Ждун оказался на Земле, где подружился с мальчиком Никитой, его семьёй, и помог раскрыть аферу местного бизнесмена. В новом фильме героев ждут ещё более невероятные приключения и вызовы, которые их сплотят, а также приоткроются некоторые тайны о самих Ждунах.

Премьера картины состоится 30 апреля 2026 года. К прежним актёрам присоединились Александр Ревва, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев и другие.