Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Семейная комедия «Ждун» получит продолжение — премьера 30 апреля 2026 года

Семейная комедия «Ждун» получит продолжение — премьера 30 апреля 2026 года
Комментарии

Okko анонсировала фильм «Ждун 2». Это будет сиквел первой части семейной комедии, в котором можно будет увидеть как знакомых героев, так и новых персонажей. Вместе с этим появился и первый постер картины.

Постер фильма

Фото: Okko

В первой части Ждун оказался на Земле, где подружился с мальчиком Никитой, его семьёй, и помог раскрыть аферу местного бизнесмена. В новом фильме героев ждут ещё более невероятные приключения и вызовы, которые их сплотят, а также приоткроются некоторые тайны о самих Ждунах.

Премьера картины состоится 30 апреля 2026 года. К прежним актёрам присоединились Александр Ревва, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев и другие.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android