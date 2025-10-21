Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Плохо играешь — хейтят. Хорошо играешь — хейтят»: ICY — о своей замене в Virtus.pro

Бывший снайпер Virtus.pro Кайсар ICY Файзнуров прокомментировал своё исключение из основного состава команды по Counter-Strike 2.

Игрок признался, что был в курсе грядущих изменений задолго до официального анонса:

Когда узнал о замене? Две недели назад, наверное. Плохо играешь — хейтят. Хорошо играешь — хейтят. Это база. Нужно привыкнуть. Я долго играл плохо.

Ранее клуб подтвердил, что Файзнуров переведён в запас, а его место в основном составе занял Владимир b1st Красиков, ранее выступавший за академический ростер VP.Prodigy.

По информации сообщества, решение о замене приняли ещё перед CS Asia Championships 2025, когда Virtus.pro планировала протестировать b1st в роли стендина. Однако команда не смогла сыграть с ним на турнире из-за ограничений Valve.