Perfecto высказался об обновлённом составе Virtus.pro после турнира по CS 2 в Азии

Капитан Virtus.pro по Counter-Strike 2 Илья Perfecto Залуцкий подвёл итоги выступления команды на CS 2 Asia Championships 2025 и рассказал о перестройке состава. Российский клуб занял лишь 7–8-е место, уступив Team 3DMAX в финале нижней сетки группы А. Своим мнением Perfecto поделился во влоге команды:

У нас прошёл турнир, заняли там не очень место. Но в целом есть какие-то положительные импульсы… это всё равно неприемлемый результат для нас.

По словам Залуцкого, поражение от 3DMAX нельзя назвать однозначным — VP не хватило сыгранности после изменений в составе:

Матч с 3DMAX для меня был одним из первых, где я увидел борьбу, нежелание отдавать раунды просто так. Рад, что пришли молодые игроки, гибкость ума которых позволяет направлять их в правильную сторону, если мы всё будем делать правильно. Поэтому я максимально доволен, что сейчас они у нас.

CS 2 Asia Championships 2025 прошёл с 14 по 19 октября в Шанхае. Призовой фонд турнира составил $ 400 тыс.