Автор перезапуска «Секретных материалов» взялся за сериал ради своей мамы

Аудио-версия:
Комментарии

Американский режиссёр Райан Куглер рассказал, почему решил взяться за перезапуск сериала «Секретные материалы». Как оказалось, решающую роль в этом сыграла его мама Жозелин, которая очень любит оригинальное шоу, выходившее в 1990-х.

Об этом постановщик рассказал на спецпоказе хоррора «Грешники» с большой публикой. На ивенте также присутствовала его мама, которая уже прочитала сценарий некоторых будущих эпизодов.

Как мои отношения с «Рокки» с моим отцом, «Секретные материалы» — одна из тех вещей, что сближает нас с мамой. Моя мама для меня очень много значит — она сегодня здесь с нами — так что это большое событие для меня. Я хочу поступить правильно по отношению к ней и фанатам «Секретных материалов». Мама уже прочитала кое-что из того, что я написал для сериала. И она загорелась.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. У перезапуска шоу пока нет даже примерной даты выхода, однако производство уже сдвинулось с мёртвой точки.

