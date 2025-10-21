«chopper станет слабым звеном Spirit в CS»: эксперт Ричард Льюис — о Team Spirit в CS 2

Британский журналист и инсайдер Ричард Льюис высказался о текущей форме Team Spirit после недавних изменений в составе. По его словам, команда должна была показывать куда более высокие результаты с таким уровнем игроков:

Spirit должны быть лучше, чем они есть, — я это говорил уже очень давно. Spirit должны были выиграть кучу турниров. Они забрали тот мэйджор в Шанхае только благодаря игре жизни от magixx. Они должны быть гораздо лучше, чем сейчас.

Эксперт отдельно отметил, что не видит в капитане коллектива Леониде chopper Вишнякове сильного тактического лидера:

Я думаю, что chopper станет слабым звеном, не считаю его сильным тактически. Я уважаю его за долгую карьеру, но он не силён и индивидуально. И если ты не будешь сильным игроком, как IGL, твой послужной список должен быть безупречным. Посмотрим.

При этом Льюис отметил, что последние перестановки в составе Spirit он считает правильными и ожидает прогресса:

Если Spirit не выиграют хотя бы один турнир до мэйджора и не пройдут в полуфинал, я буду считать, что они выступают хуже своих возможностей. В любом случае замены — хороший ход, мне нравится.

Впереди у Spirit — IEM Chengdu и BLAST Rivals Fall, после чего команду ждёт StarLadder Budapest Major. Ранее состав под руководством chopper выиграл IEM Cologne и BLAST Bounty, но затем неудачно выступил на трёх турнирах подряд.