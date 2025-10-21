Скидки
Тизер-сцена третьего сезона «Вампиров средней полосы» с новым Женьком — премьера в ноябре

Тизер-сцена третьего сезона «Вампиров средней полосы» с новым Женьком — премьера в ноябре
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Start представил новую тизер-сцену из третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». В ней показали трансформацию Женька, который получил новую внешность благодаря пластической хирургии. Премьера третьего сезона шоу состоится в ноябре, точную дату выхода назовут позже.

Видео доступно во VK-группе Start. Права на видео принадлежат Start.

В центре сюжета третьего сезона – масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. В команду вошли властная 500-летняя Госпожа, а также молодые брат и сестра Стефан и Мия. Им и предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами.

К главным ролям в продолжении вернутся Юрий Стоянов и другие актёры, а самого Женька сыграл Игорь Якушев из новых «Папиных дочек». Третий сезон шоу станет большим финалом для всего сериала.

Комментарии
