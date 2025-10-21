Скорость работы iPhone зависит от ёмкости батареи — тесты

Популярный блогер Джейсон Леонард опубликовал новый ролик, посвящённый iPhone. Автор решил сравнить работоспособность смартфонов Apple после смены батареи и узнать, как сильно отличается производительность гаджетов после этой операции.

Для этого Леонард провёл множество тестов с двумя iPhone 12: один гаджет работал на старой батарее с ёмкостью 78%, второй же получил новый аккумулятор с 100%-ной ёмкостью от сервисного центра Apple. Очень быстро выяснилось, что iPhone с новой батареей работал лучше — он быстрее переключался между приложениями, набирал больше баллов в бенчмарках и в целом был стабильнее.

Сравнение времени сворачивания и открытия свёрнутых приложений на iPhone 12 Фото: Jason Leonard

Блогер предположил, что ситуация связана с замедлением работы iPhone в зависимости от качества аккумулятора. Чтобы не нагружать батарею ещё сильнее, процессор в смартфонах работает с более низкими частотами, «продлевая жизнь» аккумулятору.