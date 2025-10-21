Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Скорость работы iPhone зависит от ёмкости батареи — тесты

Скорость работы iPhone зависит от ёмкости батареи — тесты
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный блогер Джейсон Леонард опубликовал новый ролик, посвящённый iPhone. Автор решил сравнить работоспособность смартфонов Apple после смены батареи и узнать, как сильно отличается производительность гаджетов после этой операции.

Видео доступно на YouTube-канале Jason Leonard. Права на видео принадлежат Jason Leonard.

Для этого Леонард провёл множество тестов с двумя iPhone 12: один гаджет работал на старой батарее с ёмкостью 78%, второй же получил новый аккумулятор с 100%-ной ёмкостью от сервисного центра Apple. Очень быстро выяснилось, что iPhone с новой батареей работал лучше — он быстрее переключался между приложениями, набирал больше баллов в бенчмарках и в целом был стабильнее.

Сравнение времени сворачивания и открытия свёрнутых приложений на iPhone 12

Сравнение времени сворачивания и открытия свёрнутых приложений на iPhone 12

Фото: Jason Leonard

Блогер предположил, что ситуация связана с замедлением работы iPhone в зависимости от качества аккумулятора. Чтобы не нагружать батарею ещё сильнее, процессор в смартфонах работает с более низкими частотами, «продлевая жизнь» аккумулятору.

Материалы по теме
iPhone 17 продаётся в США и Китае лучше, чем iPhone 16
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android