В России случился большой сбой интернета — не работают игры и зарубежные сайты

Блокировка сайтов роскомнадзор ркн: октябрь 2025 года — не грузятся сайты, Батлфилд 6, Дэд бай Дэйлайт, Рематч и другие игры

21 октября российский интернет столкнулся с очередными сбоями при работе с зарубежными сайтами. Многие популярные иностранные ресурсы загружаются в разных точках страны с проблемами: либо очень долго, либо не грузятся вообще. Среди них, например, сайты о кино IMDb и Rotten Tomatoes, некоторые сервисы Google вроде «Карт», стриминговый сервис Twitch и другие порталы.

Ситуация в основном затронула восточную часть России. Многие жители страны жалуются на невозможность зайти на привычные сайты и играть в сетевые игры вроде Dead by Daylight, Battlefield 6, Apex Legends и Rematch.

Судя по всему, проблемы связаны с очередной волной блокировок сервисов Amazon и Cloudflare, на которых работают многие современные веб-порталы и игровые серверы. Ранее Роскомнадзор уже блокировал сервисы обеих компаний, предлагая российским организациям переходить на отечественные аналоги для защиты от DDOS-атак и оказания других услуг.

Cloudflare подтвердила блокировки сайтов из России
