«Всё будет хорошо»: Леонардо Ди Каприо дал совет молодому себе

«Всё будет хорошо»: Леонардо Ди Каприо дал совет молодому себе
На премьере фильма «Битва за битвой» американский актёр Леонардо Ди Каприо дал совет современной молодёжи. Репортёр спросил у артиста, что бы он сказал своей молодой версии, имея весь свой жизненный опыт.

Ди Каприо дал бы себе самый простой, но ободряющий совет — выкладывайся в каждом проекте, и всё будет хорошо. Эти слова он также адресовал молодой актрисе Чейз Инфинити, которая сыграла его дочь в фильме «Битва за битвой».

Я бы сказал себе: «Всё будет хорошо. Просто иди вперёд и выкладывайся на полную в каждом новом проекте».

Премьера «Битвы за битвой» состоялась 26 сентября. Лента получила высочайшие оценки от критиков, которые назвали ленту лучшим произведением с Леонардо Ди Каприо. За почти месяц проката боевик собрал в кино около $ 162 млн и, скорее всего, уже не окупится в кинотеатрах.

