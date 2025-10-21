Скидки
Представлен смартфон Realme GT 8 с мощным процессором и большой батареей

Китайская компания Realme представила флагманскую линейку смартфонов GT 8. Устройства уже поступили в продажу в Китае по цене от 2899 юаней за базовую версию (около 33 000 рублей) и 3999 юаней за GT 8 Pro (около 45 000 рублей).

Realme GT 8 получил 6,79-дюймовый OLED-дисплей с частотой 144 Гц. Гаджет работает на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5/Snapdragon 8 Elite с 12/16 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти с аккумулятором 7000 мАч. Обе версии гаджета защищены от воды по стандарту IP69.

GT 8 Pro получил тройную основную камеру: базовую на 50 Мп, сверхширокоугольную на 50 Мп и перископический телеобъектив на 200 Мп. Базовый GT 8 получил схожий модуль, но без перископа. Важная особенность моделей: пользователи смогут заменить объективы камер на линзы от других производителей.

