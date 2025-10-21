Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BC.Game с s1mple и electroNic уверенно стартовала в новом составе CS

BC.Game с s1mple и electroNic уверенно стартовала в новом составе CS
Комментарии

BC.Game с Александром s1mple Костылевым и Денисом electroNic Шариповым одержала победу в дебютном матче европейской квалификации на Skyesports Chennai Esports Global Championship 2025 по Counter-Strike 2.

В стартовом матче команда разгромила Team QUAZAR на карте Mirage со счётом 13:6.

Благодаря этой победе коллектив прошёл во второй раунд отборочных Skyesports Chennai Esports Global Championship 2025.

Европейская квалификация на Skyesports CEGC 2025 проходит с 21 по 23 октября в онлайн-формате. В борьбе за два слота на основной этап турнира участвуют 15 коллективов.

Напомним, Электроник и Симпл до сегодняшнего дня не выступали вместе шесть лет, а ранее их связка считалась легендарной.

Друзья!
S1 и e1: s1mple и electronic сделали парные никнеймы в Steam после воссоединения в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android