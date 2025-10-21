Обновление 3.7 для Honkai: Star Rail покажут на стриме 12 сентября

Разработчики онлайн-игры Honkai: Star Rail анонсировали прямую трансляцию, на которой расскажут подробности о предстоящей версии 3.7.

Стрим пройдёт в эту пятницу, 24 октября, в 14:30 мск . Посмотреть эфир можно будет на Twitch или YouTube (возможно, будут русские субтитры).

Разработчики обещают раскрыть свежую информацию о новом персонаже — златиусе Кирине, а также рассказать о событиях и наградах новой версии. Игроков ждут три промокода на донатную валюту — по 300 звёздного нефрита.

Сама версия Honkai: Star Rail 3.7 станет доступна игрокам уже 5 ноября 2025 года. За двое суток до выхода новой версии, а именно — 3 ноября, можно будет предзагрузить контент на ПК и мобильные устройства.