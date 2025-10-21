Скидки
В Госдуме предложили сделать вход в интернет по паспорту

В Госдуме предложили сделать вход в интернет по паспорту
Член комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Немкин поддержал идею внедрить обязательную идентификацию по паспорту для доступа к онлайн-контенту для взрослой аудитории.

Это шаг, безусловно, направленный на защиту несовершеннолетних и формирование более безопасной цифровой среды. Проблема действительно существует: сегодня подростки фактически не ограничены в доступе к материалам, содержащим насилие, нецензурную лексику или пропаганду асоциального поведения.

При этом депутат отметил, что система не должна быть слишком сложной и опасной для данных пользователей — вероятно, вводить паспортные данные напрямую не придётся, но нужно будет входить на сайт через «Госуслуги».

Важно, чтобы система идентификации не привела к утечкам персональных данных, а также не создала препятствий для законопослушных пользователей и бизнеса.
