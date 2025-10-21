Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Шедевр»: Кристиан Бейл назвал свой фильм, который показал бы детям — выбор удивил

«Шедевр»: Кристиан Бейл назвал свой фильм, который показал бы детям — выбор удивил
Комментарии

Известный британский актёр Кристиан Бейл дал неожиданный ответ на вопрос о том, какой из фильмов со своим участием хотел бы показать своим детям. Хотя за свою карьеру он снялся в более чем 50 картинах, Бейл выбрал анимационный проект.

Речь о «Ходячем замке» Хаяо Миядзаки. Немногие знают, но Бейл озвучил в аниме-фильме Хаула.

«Ходячий замок»… Шедевр.

«Ходячий замок» вышел в 2004 году и был признан одним из лучших полнометражных аниме в истории, а также был номинирован на «Оскар». Помимо Хаула, Бейл озвучивал мультфильмы ещё дважды — в 1995 году он работал над «Покахонтас», а в 2023-м дал свой голос одному из героев нового проекта Миядзаки «Мальчик и птица».

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер аниме-фильма «Магическая битва: Казнь» — премьера 7 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android