Сидни Суини в боксёрском шлеме — новый кадр из спортивной драмы «Кристи»

Сидни Суини в боксёрском шлеме — новый кадр из спортивной драмы «Кристи»
Комментарии

В Сети появился ещё один кадр из предстоящего фильма «Кристи». Спортивная драма расскажет историю реальной боксёрши Кристин Мартин, которую называют женской версией Рокки.

На новом фото можно увидеть спортсменку в исполнении Сидни Суини, звезды сериала «Эйфория». Сама Суини ранее рассказывала, что ради этой роли тренировалась несколько месяцев.

«Моя грудь стала больше»: Сидни Суини — о подготовке к роли боксёрши Кристи Мартин

Фото: Empire Online

В фильме «Кристи» также снялись Кэти М. О’Брайан («Мандалорец»), Бен Фостер («Поезд на Юму») и Мерритт Уивер («В диких условиях»). Режиссёром выступил Дэвид Мишо — автор картин «Хешер» и «Король Англии».

Боксёрская драма выйдет в мировом прокате 7 ноября 2025 года.

